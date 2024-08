Nogometaš postavil nov rekord spletišča YouTube

Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo je na spletišču YouTube v manj kot uri in pol zbral več kot milijon naročnikov.

Cristiano Ronaldo, ki ima 112 milijonov sledilcev na platformi X, 170 milijonov na Facebooku in osupljivih 636 milijonov na Instagramu, je ustvaril kanal na spletišču YouTube in v manj kot devedestih minutah zbral več kot milijon naročnikov, kar je nov svetovni rekord za najhitrejši vzpon YouTube kanala do tega mejnika. Kanal UR Cristiano ima trenutno 14 milijonov in pol naročnikov.

Dobitnik petih zlatih žog za najboljšega nogometaša na svetu, ki je skozi leta igral za prestižne klube, kot so Real Madrid, Manchester United in Juventus, trenutno igra za Al Nassr v Savdski Arabiji. Medtem ko se pripravlja na prvo tekmo v novi sezoni Savdske Pro lige proti Al-Raedu, je očitno, da njegov vpliv sega daleč preko nogometnega igrišča, saj s svojo prisotnostjo na spletu navdušuje milijone oboževalcev po vsem svetu.

35S7zTBFRhQ