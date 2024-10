Nintendo napovedal novo napravo, ki ni igralna konzola

Nintendo je namesto težko pričakovane igralne konzole Switch 2, predstavil budilko Alarmo.

Budilka Alarmo ima 2,8-palčni LCD zaslon in omogoča izbiro med 35 scenariji, ki vključujejo zvoke ter slike iz petih priljubljenih iger japonskega velikana, Breath of the Wild, Pikmin 4, Splatoon 3, Super Mario Odyssey in Ring Fit Adventure. Ponudba bo sčasoma brezplačno razširjena, najprej z zvoki iz Animal Crossing: New Horizons in Mario Kart 8.

Nintendova budilka zaznava gibanje in prilagaja bujenje glede na uporabnikovo pripravljenost na vstajanje. Muči ga z zvoki kovancev in podobnimi ter na koncu, ko vstane, nagradi z zmagoslavnimi fanfarami. Ura ponuja tudi možnosti sledenja spanja in prilagoditve načina bujenja med nežnim ali bolj intenzivnim vstajanjem, kar omogoča uporabnikom bolj personalizirano prebujanje.

Cena ure bo 100 ameriških dolarjev, dostopna pa bo v začetku leta 2025. Uporabniki storitve Nintendo Switch Online v ZDA in Kanadi jo lahko kupijo že zdaj.