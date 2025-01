Objavljeno: 14.1.2025 07:00

Neuralink dobil tretjega prostovoljca

Podjetje Neuralink, ki razvija vmesnik med računalnikom in možgani v obliki vsadka, ga je vgradilo že v tretjega posameznika, je sporočil ustanovitelj Elon Musk. Prva operacija je bila izvedena lani, letos pa jih pričakujejo od 20 do 30.

Musk je dejal, da vsi trije posamezniki, ki so doslej prejeli čip, živijo brez težav. Čipi so namenjeni bolnikom, ki imajo paralizo, ALS in druge hude bolezni. Gre za eksperimentalni poseg, ki obsega operacijo in vstavitev elektrod neposredno v možgansko tkivo. Prvi prostovoljec je bil Nolan Arbaugh, ki so mu čip vgradili lani.

Vsaditve potekajo v okviru dveh študij, ki jih podjetje izvaja z odobritvijo Zvezne agencije za hrano in zdravila. V študiji Prime bodo petim paraliziranim ljudem vgradili čip, s katerim bodo z mislimi upravljali naprave, kot so računalniki in pametni telefoni. Druga študija Convoy pa bo trem posameznikom omogočila upravljanje robotskih rok.