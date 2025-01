Objavljeno: 17.1.2025 20:00

Neuradno ponudba za nakup celega Intela

Intel, ki je že dobro leto dni v hudih škripcih, bo morda dobil kar novega lastnika. Po neuradnih podatkih je neimenovano podjetje podalo ponudbo za nakup celotnega podjetja, kar je danes močno podžgalo tudi Intelovo delnico.

Morebitni kupec se še ni razkril, prav tako smo še zelo daleč od kakršnekoli prevzemne ponudbe. A na borzi je že veselo, saj je danes Intelova delnica pridobila osem odstotkov, torej vlagatelji prevzemu pripisujejo nekaj možnosti. Ob tem je treba poudariti, da je delnica še pri 22 dolarjih, kar je precej višje od lanskega vrha pri 50 dolarjih ali časov pred umetno inteligenco, ko je bila leta vredna 70 dolarjev.

Odtlej se je spremenilo mnogo stvari, predvsem pa je Nvidia povsem zasenčila Intel – in bi ga lahko skoraj kupila s svojimi enoletnimi prihodki, če bi želela. Ključno vprašanje je, kdo razmišlja o nakupu Intela. SemiAccurate poroča, da so se prvi resni pogovori začeli pred novembra. V pogovorih so bili udeleženi le najvišji predstavniki podjetij, vsebin pa je ostala za zaprtimi vrati.

Intel trenutno išče novega direktorja, potem ko se je Pat Gelsinger decembra nenadoma upokojil. Intel se bo moral naprej odločiti, ali popolnoma izloči livarne iz svojega podjetja, nato pa bo nared za prevzem.