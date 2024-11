Objavljeno: 11.11.2024 05:00

Natrij-ionske baterije prihajajo

Ene izmed naslednic litij-ionskih baterij so natrij-ionske baterije, ki resda nimajo večje zmogljivosti, so pa lahko bistveno cenejše in okolju prijaznejše. Na Kitajskem prve tovarne že stojijo, tudi prvi električni avtomobili s to tehnologijo se že prodajajo, sedaj pa bodo prvo veliko tovarno dobili še ZDA.

Natron Energy bo v Severni Karolini odprl tovarno, ki bo proizvajala 24 GWh natrij-ionskih baterij letno, kar ustreza približno 24.000 električnim vozilom. S tem bodo trenutne kapacitete na lokaciji Kingsboro 40-kratno razširili. Naložba je vredna 1,4 milijarde dolarjev.

Natrij-ionske baterije so težje in večje litij-ionskih, zato jih v celoti ne bodo zamenjale. V nekaterih primerih pa bodo zaradi nižje cene, uporabo bistveno bolj dostopnih materialov in večje odpornosti, pa tudi boljših tokovnih karakteristik, ki omogočajo večje konične moti, primernejše od litij-ionskih.

V prihajajoči številki se bomo natrij-ionskim baterijam podrobno posvetili.