Objavljeno: 17.9.2024 08:00

NASA bo uvedla enotni lunarni čas

NASA bo uvedla enotni lunarni čas (LTC, coordinated lunar time), ki bo olajšal raziskovanje Meseca in vse misije na njem. Enotni čas bodo določili v okviru projekta SCaN (Space Communication and Navigation), ki bo omogočal tudi razširitve oziroma analogne rešitve za druga telesa v Osončju.

Čas bodo določili kot uteženo povprečje atomskih ur, ki bodo na Mesecu tekle podobno kot na Zemlji. Niso še izbrali mest, kjer bodo te ure postavili, vemo pa že, da ure tam tečejo mikrosekundo na dan hitreje, ker je težnost manjša. To je pomembna razlika, ker pri določanju pozicije satelitov in drugih teles v orbiti z GPS vsaka mikrosekunda predstavlja 300 metrov. Tolikšni pogreški bi se seveda seštevali.

Zato je pomembno, da čas na Mesecu merimo pravilno in predvsem, da se vsi udeleženci strinjajo, koliko je res ura. Standardni lunarni čas bo to omogočil, kasneje pa bodo na enak način uro merili še na Marsu in drugod.

NASA