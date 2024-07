Objavljeno: 18.7.2024 07:00

Napadi izsiljevalskih virusov čedalje dražji

Sophos je izračunal, da so se lani stroški zaradi napadov z izsiljevalskimi virusi močno povečali. K temu močno prispevajo tudi neposredna izplačila oziroma plačila odkupnin. Lani je povprečna odkupnina znašala 3,2 milijona dolarjev, kar je šestkrat več kot leto pred tem.

Pri tem Sophos poudarja, da so podatki izračunani na podlagi razkritij podjetij in organizacij, ki so to želela storiti. Med objavljenimi odkupninami je bila mediana 2,54 milijona dolarjev, predlani pa le 62.500 dolarjev. Zanimivo je, da od podjetij zlikovci v povprečju iztisnejo 330.000 dolarjev, od državnih ustanov, univerz in drugih organizacij pa 6,6 milijona dolarjev.

Porasli so tudi stroški obnovitve sistemov. Mediana teh stroškov je znašala tri milijone dolarjev. Največkrat so bila prizadeta podjetja iz sektorja energetike. Le petina primerov je bila razrešenih v enem tednu, medtem ko je v polovici primerov to trajalo več kot mesec dni.

Sophos