Objavljeno: 9.8.2024 05:00

Namesto 192.168.0.0 imamo sedaj .internal

ICANN je odločil, da bo med rezervirane vrhnje domene uvrsti tudi .internal, ki ne bo namenjena uporabi na širšem internetu. Namenjen bo internim omrežjem, torej bo izpolnjevala isto vlogo kot bloki 192.186.0.0, 172.16.0.0 in 10.0.0.0. Gre za rezervirane bloke, ki se ne morejo pojaviti na javnih omrežjih.

Predlog ni nov, saj se je pojavil že lanskega januarja. ICANN je želel vrhnjo domeno, ki ne bi mogla obstajati na javnih omrežjih, s čimer bi ta del standardiziral. Trenutno je namreč področje neurejeno, posamezne organizacije pa potem omrežja postavljajo po svoje in si izmišljujejo razna interna imena.

Ko se je ICANN poenotil, da je to dobra ideja, so sledile debate o imenu. Predlogov je bilo več, na koncu pa je zmagal .internal. Tega je podal Google, ki ga je interno že uporabljal, prav tako to počnejo številne stranke Google Clouda. Sedaj je to tudi uradno, zato nihče ne bo mogel registrirati domene .internal pri ICANN-u, ki sicer dopušča poljubne vrhnje domene – ki pa niso poceni.