Najboljši pametni prstan postal še boljši

Podjetje Oura je predstavilo nov pametni prstan Oura Ring 4, ki prinaša kar nekaj izboljšav v primerjavi s prejšnjimi modeli.

Cena novega modela je 350 ameriških dolarjev, prstan pa je izdelan iz titana, ki omogoča tanjše oblikovanje in večje udobje. V notranjosti ima novi prstan tipala, ki so zdaj vgrajena v ravni profil za boljše prileganje. Oura Ring 4 bo na voljo v več velikostih, od 4 do 15, kar omogoča večjo prilagodljivost za uporabnike.

Večje spremembe so vidne tudi na programski strani. Podjetje Oura je razvilo nov algoritem, ki poveča število signalnih poti z 8 na 18. To omogoča boljšo prilagoditev različnim oblikam prstov in zmanjša tveganje za izgubo podatkov zaradi premika prstana. Oura trdi, da ta izboljšava povečuje kakovost signala za 120 % in natančnost merjenja kisika v krvi za 30 %. Poleg tega se izboljša tudi natančnost merjenja srčnega utripa podnevi in ponoči ter podaljša življenjska doba baterije do 8 dni. Prihranek energije je odvisen od velikosti prstana.

Nova aplikacija bo razdeljena na tri glavne zavihke: Today (Dnevni pregled), Vitals (Biometrični podatki) in My Health (Moje zdravje). Uporabniki bodo lahko spremljali svojo dnevno aktivnost, meritve in daljše zdravstvene trende. Aplikacija bo prav tako omogočala boljše sledenje dnevnemu stresu, avtomatsko prepoznavo do 40 različnih vrst aktivnosti ter napovedovanje plodnih dni.

Oura Ring 4 bo na voljo od 15. oktobra dalje.