Objavljeno: 4.10.2024 07:00

Nadaljujejo se aretacije kolovodij LockBita

Po podatkih organov pregona iz več držav so v skupni akciji 12 držav nedavno pridržali štiri osumljence, ki so upravljali zlonamerno programsko opremo LockBit. Gre za razvijalca oziroma programerja, administratorja storitve za spletno gostovanje in dva, ki se bila operativno povezana z delovanjem. Prav tako so zasegli infrastrukturo v več državah.

Preiskava zoper Lockbit se je na pobudo Velike Britanije začela že aprila 2022, domnevnega razvijalca pa so aretirali avgusta letos, ko je počitnikoval izven Rusije. Priporni nalog je izdala Francija. Britanci so kmalu aretirali še dva sodelavca, ki sta bila povezana z LockBitom, med drugim zaradi suma pranja denarja. Administratorja spletnega gostovanja pa so v Španiji pridržali na madridskem letališču.

Doslej so zahodne države uvedle sankcije proti več posameznikom, ki so povezani z Lockbitom. V ZDA so identificirali šest posameznikov, v Avstraliji dva in v Veliki Britaniji 15. Gre za ruske državljane ali prebivalce.

Zgodilo se je tudi že nekaj obtožb ali obsodb. Mikhail Pavlovich Matveev je bil pridržan maja 2023, Artur Sungatov in Ivan Gennadievich Kondratiev februarja letos, Dmitry Yuryevich Khoroshev pa maja letos. Ruslan Magomedovich Astamirov in Mikhail Vasiliev pa sta pred kanadskim sodiščem že priznala krivdo. Sledni je bil po izročitvi v ZDA obsojen na štiri leta zapora.