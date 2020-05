Na internetu podatki o vsem internetnem prometu tajskih mobilnih uporabnikov

Pobegle baze takšnih in drugačnih osebnih podatkov, kar se dogaja podjetjem, posameznikom in tudi državnim organom širom sveta, niso več nič nenavadnega. A dogodek na Tajskem je vseeno povzročil precej dvignjenih obrvi, saj se je na internetu nezaščitena znašla 8,3 milijarde vnosov velika baza z informacijami o obiskanih spletnih straneh tajskih mobilnih uporabnikov.

Operater Advanced Info Service (AIS) ima 40 milijonov uporabnikov. Baza v velikosti 4,7 TB, ki se je 1. maja letos znašla na spletu, je vsebovala podatke o obiskanih spletnih straneh uporabnikov AIS oziroma njegove hčerinske družbe (Advanced Wireless Network). Konkretno je šlo za poizvedbe DNS (DNS query logs) in Netflow. Vemo, da se AWN-jevo omrežje AS131445 povezuje izključno z AIS-ovim (AS45430). V bazi so bile dnevniške datoteke od 30. aprila letos do 7. maja letos, dostopne pa v celoti in brez gesel.

Kaj to v praksi pomeni? Možno je bilo narediti poizvedbo prek IP-ja in dobiti celo natančno sliko o nekem uporabniku interneta. Za to namreč sploh ne potrebujemo vsebine, zadostujejo že prometni podatki (kaj obiskujejo), da lahko uporabnika zelo natančno profiliramo.

Baza je do danes že odstranjena.

Podrobnosti.