Na angleški šoli lahko učenci uporabljajo le stare telefone Nokia

Britanski internat in šola Wycombe Abbey je svojim učencem namesto pametnih telefonov predpisala uporabo starih telefonov podjetja Nokia.

Angleška šola se je odločila za radikalno potezo, da bi zmanjšala motnje in povečala osredotočenost učencev na šolske dejavnosti. Učitelji in šolska uprava so opazili, da so pametni telefoni pogosto vir motenj, kar vpliva na akademske dosežke in socialne interakcije učencev.

Stari telefoni omogočajo le osnovne funkcije, kot sta klicanje in pošiljanje SMS sporočil, kar bo učencem omogočilo komunikacijo v nujnih primerih, hkrati pa preprečilo dostop do družabnih omrežij in drugih aplikacij, ki odvračajo pozornost. Šola upa, da bo ta ukrep spodbudil učence, da se bolj posvetijo učenju, medsebojni komunikaciji in sodelovanju v šolskih dejavnostih.

Pobuda je del širšega trenda, kjer šole po svetu iščejo načine za zmanjšanje uporabe tehnologije med učenci, da bi izboljšale njihove akademske rezultate in splošno počutje.