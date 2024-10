Objavljeno: 18.10.2024 05:00

Musk je X/Twitter dovolj uničil, da za EU ni več velika platforma

Evropska komisija je odločila, da platforma X ni vratar po aktu o digitalnih trgih (DMA). Maja so X obvestili, da bi lahko ustrezal tej definiciji, zato so ga pozvali k predložitvi svojega stališča in dodatnih dokazil. X je dokazoval, da ni vratar, čemur je Komisija sedaj pritrdila.

Izkazalo se je, da je X izpadel iz te definicije, ker je novi lastnik Elon Musk uspel odgnati oglaševalce. Eden izmed pogojev za definicijo vratarja je doseg vsaj 45 milijonov mesečnih obiskovalcev v EU, drugi pa je tudi pomemben vpliv na evropski trg. Ta se presoja po prihodkih, če v EU presegajo 7,5 milijard letno v povprečju minulih treh let.

X je dokazal, da to ne drži. Leta 2022 so prihodki od poslovanja v EU že znašali manj od tega, odtlej pa se še zmanjšujejo, saj jih oglaševalci zaradi spremembe politike delovanja zapuščajo. X trdi, da so njegovi oglasi bistveno preslabo monetizirani, da bi lahko vplivali na evropski trg. Tudi po številu uporabnikov je manjši od konkurence. Facebook oziroma Instagram imata 133 odstotkov več uporabnikov, LinkedIn 60 odstotkov več in celo TikTok 27 odstotkov več.

Če se bodo oglaševalci množično vrnili na X, kakor so že prisotni na drugih platformah, lahko X postane vratar po DMA, kar bo prineslo dodatne omejitve in zahteve. A za zdaj je Musk uspešno oslabil podjetje, da se to ne zgodi.

EU