Objavljeno: 24.6.2024 09:00

Motnje satelitov in GPS na severu Evrope zaradi bližine Rusije

Švedska se je pritožila, da Rusija vse od njenega vstopa v NATO moti signale s satelitov Sirius, ki zagotavljajo telekomunikacijo za skandinavske države. Zgolj nekaj tednov po vstopu v NATO so opazili, da iz Rusije in s Krima motijo satelite, o čemer so Rusijo obvestili 21. marca. Ker se ni zgodilo nič, so junija podali pritožbo na Mednarodno telekomunikacijsko unijo (ITU) v Švici. Rusija vztraja, da o motnjah ne ve nič.

Švedi so zgolj najbolj odločno izpostavili težavo, a s podobnimi motnjami se srečuje več držav v EU, so ugotovili na zasedanju ITU 10. junija letos. Pritožbe pa so podali tudi Francija, Nizozemska in Luksemburg. Estonija in Finska pa sta Rusijo obtožili motenja signalov GPS. Medtem so sateliti iz nekdanje konstelacije Sirius, ki so v orbiti pozicionirani 5 stopinj vzhodno, ključni za zagotavljanje pokritosti v severni in vzhodni Evropi, kamor pošiljajo televizijske in radijske signale.

Švedski premier Ulf Kristersson je Rusijo obtožil hibridnega vojskovanja, ruski tiskovni predstavnik Peskov pa pravi, da nima pojma, o čem neki govorijo Švedi.

Bloomberg