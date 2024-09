Objavljeno: 25.9.2024 07:00

Motnje GPS motijo letala

Moderna letala znajo leteti brez GPS-a, a je življenje z njim precej laže. Največ nevarnosti pa povzroči nenadna izguba signala ali njegova popačitev, kar je v zadnjih mesecih čedalje pogostejše. Zaradi številnih aktivnih vojaških območij, blizu katerih letijo potniška letala, so motnje pri zaznavanju signalov GPS čedalje pogostejše.

Signali GPS so namreč sorazmerno šibki, saj so sateliti visoko v orbiti 20.000 kilometrov nad površjem. Preglasi jih lahko že običajen motilnik, ki jih v vojski pogosto uporabljajo. Nad Rusijo, Ukrajino in Izraelom je zaradi vojne signal moten, a letala tam tako ali tako ne letijo.

Potniška letala niso tarče motenja signalov GPS, a jih to vseeno prizadene. Nenadoma se lahko v pilotski kabini pojavijo nepričakovana opozorila, denimo da je letalo prenizko ali pa se povsem zamaknejo zemljevidi. To ni neposredno nevarno, je pa zelo moteče in kvari koncentracijo pilotov. Če se morajo ti ukvarjati z nezanesljivimi zemljevidi, medtem ko se pojavi kakšna druga težava, to lahko postane smrtno nevarno.

Prav tako se lahko zgodi, da letala zaidejo, če piloti niso pozorni in ne pričakujejo motenj v signalih. Letalo so v preteklosti že skoraj vstopila v zračne prostore sovražnih držav, denimo v Iran. V ZDA je tovrstnih težav manj, v Evropi in zlasti okolici pa zaradi vojn več. So pa v ZDA pogoste motnje zaradi domačih motilnikov GPS, ki jih lahko nelegalno kupi skorajda vsakdo.