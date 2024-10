Moški, ki je vrgel proč 7500 bitcoinov, bi razkopal mestno smetišče

James Howells, 39-letni IT strokovnjak iz Newporta v Walesu, se že več kot desetletje bori, da bi pridobil dovoljenje za iskanje na lokalnem smetišču.

James Howells je leta 2013 je po nesreči v smeti vrgel disk, na katerem je bilo 7.500 bitcoinov. Takrat je bila njihova vrednost še razmeroma nizka, a z rastjo vrednosti kriptovalut v zadnjih letih bi bil disk danes vreden več kot 500 milijonov ameriških dolarjev. Zdaj Howells toži mestni svet Newporta, saj mu že večkrat niso dovolili preiskati smetišča, kjer meni, da je njegov disk.

Mestni svet Newporta vztrajno zavrača Howellove prošnje, saj se sklicuje na okoljske predpise in opozarja, da bi izkopavanje smeti povzročilo veliko škodo. Prav tako poudarjajo, da delo na smetišču brez ustreznega dovoljenja ni dovoljeno. Howells je že sestavil ekipo investitorjev in strokovnjakov, ki bi mu pomagali pri iskanju, vendar brez dovoljenja ne more začeti. Sam trdi, da ne želi zahtevane odškodnine v višini 495 milijonov funtov, ampak zgolj dovoljenje za izkop.

Howells se zaveda tveganj, saj obstaja možnost, da diska nikoli ne bo našel ali da bo uničen, a je kljub temu pripravljen vložiti sredstva in čas, da bi ga našel. V primeru uspeha je obljubil, da bo 30 % vrednosti bitcoina obdržal zase, preostanek pa razdelil med svoje investitorje in lokalno skupnost Newporta. Pravi, da bi mesto lahko dobilo velik gospodarski zagon, če bi mu omogočili iskanje in bi bitcoin našli. Kljub temu mestni svet ostaja neomajen in trdi, da izkopavanja ne bodo dovolili, saj bi imelo prevelike negativne posledice za okolje.