Monitor iz elektronskega papirja

Podjetje Modos Tech je uradno napovedalo prihod svojega odprtokodnega zaslona iz e-papirja, imenovanega Modos Paper Monitor.

Projekt, ki ga je zasnoval Alexander Soto, je namenjen zmanjševanju obremenitve oči, ki nastane pri dolgotrajni uporabi običajnih zaslonov. Monitor Modos Paper vključuje zaslon iz elektronskega papirja in ločen razvojni komplet za uporabnike, ki želijo uporabljati lasten zaslon E-Ink s krmilnikom Modos Paper. Glavne značilnosti monitorja Modos Paper so 13,3 palčni monokromatski zaslon iz e-papirja z ločljivostjo 1600 x 1200 ter osveževanjem 60 Hz, mnoštvo vhodov za prikaz, DVI prek Micro HDMI, USB Type-C DisplayPort Alt-Mode ter različni načini delovanja, kjer izbiramo med ostrejšo sliko, odzivnimi časi ter bogatejšimi sivimi toni prikaza. Modos Paper Monitor obljublja nizko zakasnitev, manj kot 120 ms, kar je precej hitreje kot pri konkurenčnih zaslonih, ki imajo do 270 ms zakasnitve. Zaslon je zasnovan za zmanjšanje obremenitve oči in je idealen za vse, ki veliko časa preživijo pred zasloni.