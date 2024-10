MongoDB 8.0

MongoDB je predstavil novo različico svoje platforme – MongoDB 8.0, ki prinaša pomembne izboljšave zmogljivosti, vključno z bistveno hitrejšim branjem in pisanjem podatkov ter učinkovitejšim rokovanjem z velikimi količinami podatkov. V primerjavi z različico 7.0, je v novi različici hitrost branja podatkov izboljšana za 36 %, pisanje podatkov v večjih količinah pa je hitrejše za kar 56 %. Prav tako se pohvali s 20 % hitrejšim sočasnim pisanjem med replikacijo in kar 200 % hitrejšo obdelavo časovnih vrst podatkov pri večjih obsegih. Vse to z nižjo porabo virov in zmanjšanimi stroški.

Dosežene optimizacije temeljijo na spremembah arhitekture, ki omogočajo manjšo porabo pomnilnika in skrajšan čas poizvedb. Vpeljana je bila tudi bolj učinkovita obdelava večjih serij podatkov pri vstavljanju, posodabljanju in brisanju. Ena izmed ključnih izboljšav je tudi hitrejše in cenovno bolj učinkovito horizontalno razširjanje podatkov, saj nova različica omogoča distribucijo podatkov po različnih strežnikih (t.i. sharding) do 50-krat hitreje in z do 50 % nižjimi stroški v primerjavi s predhodno različico.

Uporabniki imajo sedaj več nadzora nad optimizacijo delovanja podatkovne baze v času nepričakovanih obremenitev in dolgotrajne visoke rabe. Možno je nastaviti največji časovni limit za izvajanje poizvedb, zavračati poizvedbe, ki so prej povzročale težave, ter nastaviti določene parametre poizvedb, ki bodo ostali veljavni tudi po ponovnem zagonu podatkovne baze.

MongoDB 8.0 prinaša tudi boljšo podporo za iskanje in prorgame z umetno inteligenco aplikacije, kar dosegajo s kvantiziranimi vektorji – komprimiranimi predstavitvami vektorjev, ki zahtevajo zelo malo pomnilnika, so izjemno hitro dostopni, a kljub temu ohranjajo visoko natančnost. Ta funkcionalnost bo pripomogla k boljši učinkovitosti v okoljih, kjer so podatki ključnega pomena za napredne analize in iskalne operacije.

Poleg tega je bila izboljšana funkcionalnost Queryable Encryption, ki uporabnikom omogoča šifriranje občutljivih podatkov, njihovo shranjevanje v bazo in izvajanje poizvedb nad šifriranimi podatki. Novost dodatno zmanjša tveganje izpostavljenosti in nepooblaščenega dostopa do podatkov, saj ti ostanejo šifrirani skozi celoten cikel svojega obstoja v bazi.