Objavljeno: 9.7.2024 05:00

Microsoftova Beležnica ima preverjanje črkovanja in samodejno popravljanje

Beležnica je v Windows stalna spremljevalka že štiri desetletja, a se je v tem času bore malo spremenila. To se ima spremeniti z novo inačico Windows 11, ki Beležnici vendarle dodaja preverjanje črkovanja (spellchecker) in popravljanje (autocorrect).

Microsoft je novost napovedal že marca, ko so se začeli prvi preizkusi, sedaj pa nove funkcije prihajajo do običajnih uporabnikov. Preverjanje črkovanje v Beležnici deluje povsem enako kakor v Wordu, Edgeu in – nekoč – v WordPadu. Napačno zapisane besede so podčrtane z rdečim, nato pa se z dvema klikoma na besedo prebijemo do predlaganih popravkov. Zakaj sta potrebna dva klika in ne samo ne, kot na primer v Wordu, ni jasno. Seveda je možno preverjanje črkovanja izključiti, avtomatično pa se to zgodi v dnevniških datotekah in podobno. Druga pomembna funkcija je samodejno popravljanje, ki deluje podobno kot v Wordu.

Letos je torej leto Beležnice, ki dobiva nove funkcionalnosti skorajda vsak mesec. Poleg omenjenih je dobila zavihke, štetje znakov, temni slog in povezavo z umetno inteligenco Copilot. WordPad je torej umrl, Beležnica pa doživlja novo renesanso.