Objavljeno: 15.6.2024 12:00

Microsoft za več mesecev preložil Recall

Iz Redmonda so sporočili, da v torkovi izdaji Copilot+ ne bo težko pričakovane funkcije Windows Recall, ki je v zadnjih tednih dvignila veliko prahu zaradi pomislekov o zasebnosti. Microsoft je sporočil, da bo funkcijo vključil v prihodnosti s posodobitvijo prek Windows Update.

Še v začetku tega tedna se je zdelo, da je Microsoft našel rešitev, ki bo pomirila bojazni. Tedaj je napovedal vgraditev številnih varovalk, denimo obvezno preverjanje istovetnosti prek Windows Hello, šifriranje baze in privzeto izključen Recall (opt-in). A kot kaže niti to ni bilo dovolj, zato bo Recall moral počakati.

Kdaj ga bodo vključili v Copilot+, še ne vemo. To v praksi pomeni, da bodo novi računalniki brez ključne funkcije, ki jo je Microsoft močno oglaševal. So pa dejali še, da bo funkcija na voljo za naročnike predoglednega kanala Windows Insider Program v naslednjih tednih. V končni verziji bo torej treba počakati še nekaj mesecev. Takšne odpovedi oziroma zamude so v Microsoftu redke, sploh ko je kakšna novost tako intenzivno oglaševana.