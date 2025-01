Objavljeno: 23.1.2025

Microsoft ne bo več edini ponudnik storitev v oblaku za OpenAI

Odnos med OpenAI in Microsoftom se bo spremenil, so sporočili iz Redmonda. Microsoft, ki je največji investitor v OpenAI, ne bo več ekskluzivni ponudnik storitev v oblaku za OpenAI. V prihodnosti bo tako OpenAI lahko najemal tudi računsko moč konkurence, a bo pri tem Microsoft še vedno privilegiran.

Povedano nekoliko drugače. Če bo OpenAI želel najeti računsko moč, bo moral najprej vprašati Microsoft, a bo ta lahko tudi odklonil. Sprememba je posledica projekta Stargate, ki vključuje OpenAI, Oracle in Softbank. Skupno naj bi podjetja v umetno inteligenco v prihodnjih letih vložile od 100 do 500 milijard dolarjev prek novega skupnega podjetja. Gre večinoma za podatkovne centre, med katerimi bo prvi v Teksasu.

Spomnimo, da je Microsoft v OpenAI vložil milijardo dolarjev že tri leta, preden so ustvarili OpenAI. Kasneje je za OpenAI nudil storitve Azure in najemal tudi drugo računsko moč. Novi odnosi so nekoliko bolj zapleteni, saj tudi Microsoft razvija svojo umetno inteligenco, OpenAI pa je po eni strani partner, po drugi pa konkurent. Novi dogovor je za Microsoft ugoden, saj še vedno obdržijo privilegiran odnos, hkrati pa jim ni treba zagotavljati vse infrastrukture.