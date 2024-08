Objavljeno: 7.8.2024 07:00

Microsoft: Delta v incidentu CrowdStrike zavrnila našo pomoč

Potem ko je ameriški letalski prevoznik Delta napovedal tožbo zoper Microsoft in CrowdStrike zaradi velikanskih izgub, ki so nastale zaradi izpade računalnikov z nameščenim CrowdStrikovim sistemom Falcon, redmondski velikan vrača udarec. Microsoft trdi, da je Delta zavrnila več ponudb za pomoč. Tudi CrowdStrike trdi, da so ponudili pomoč, a niso prejeli odgovora.

Ko so usodnega 19. julija odpovedali računalniki z Windows, ki so zaradi spodletele posodobitve CrowdStrikove opreme obtičali z modrimi zasloni, je morala Delta odpovedati več tisoč letov. Stroški bodo šli v milijone, zato je vložila tožbo zoper Microsoft in CrowdStrike.

A Microsoft sedaj trdi, da so od 19. do 23. julija vsak dan ponujali pomoč Delti, ki jih je ignorirala. Izvršni direktor Satya Nadella naj bi osebno pisal Deltinemu izvršnemu direktorju Edu Bastianu, ki ni odgovoril. Vse to so počeli, četudi Microsoft ni bil niti kriv niti odgovoren za izpad. Je pa Bastian javno kritiziral Microsoft in CrowdStrike, da sta razvila zelo krhek ekosistem, ki ogroža podjetja.

Drži pa, da je imela daleč največ težav med vsemi letalskimi prevozniki, obnavljanje sistema pa je trajalo najdlje. Regulator v ZDA je zato že napovedal preiskavo Deltinega ravnanja.