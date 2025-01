Objavljeno: 15.1.2025 07:00

Mastodon ne bo diktatura

Mastodon, ki je pred vzponom Threads in kasneje Bluesky veljal za najresnejšo alternativno poblaznelemu X/Twitterju, ne bo postal diktatura. Ustanovitelj in dosedanji vrhovni poglavar Eugen Rochko ne bo imel več popolnega nadzora, niti ga ne bo imel kdorkoli drug. Mastodon dobiva novo ureditev, ki bo zacementirala vpliv skupnosti.

V naslednjih šestih mesecih bo nadzor nad Mastodonom prevzela v ta namen ustanovljena neprofitna organizacija. Ta bo imela v lasti profitni Mastodon GmbH, ki bo dejansko upravljal Mastodon. To je bilo potrebno, ker je Mastodon GmbH izgubil status neprofitne organizacije v Nemčiji.

Z novo organizacijsko strukturo bodo zagotovili, da bo Mastodon ostal neprofiten in da ne bo nikoli prodan. Za uporabnike sprememb ne bo. Dolgoročno pa želijo okrepiti varnost in zaupanje, predvsem pa zagotoviti, da se bodo na platformi vse skupine uporabnikov, zlasti deprivilegirane skupine, počutile varno. Ob tem so pozvali k donacijam, saj Mastodon za letno obratovanje porabi okrog pet milijonov evrov.

