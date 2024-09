Logitech s pametnimi gumbi, ki se prilagajajo različnim aplikacijam

Logitech je uradno predstavil napravo MX Creative Console, zasnovano za kreativne profesionalce in ustvarjalce vsebin, ki iščejo pametno in prilagodljivo rešitev za izboljšanje svojega delovnega procesa.

Logitechov izdelek neposredno konkurira priljubljeni napravi Stream Deck in ponuja funkcionalnosti za prilagajanje delovnih tokov z različnimi aplikacijami, predvsem pa cilja na uporabnike, ki delajo s programi podjetja Adobe. MX Creative Console se ponaša s prilagodljivimi gumbi in integracijo z zbirko programov Adobe Creative Cloud, ki vključuje priljubljene izdelke, kot so Photoshop, Illustrator, Premiere Pro in Lightroom. Krmilna ploščica Dialpad je opremljena z aluminijastim koleščkom, ki deluje kot pametni analogni krmilnik, uporabnikom pa omogoča natančne prilagoditve, kot sta natančno urejanje časovnice v videoposnetkih ali spreminjanje parametrov pri urejanju fotografij. Poleg tega so na krmilni ploščici tudi fizični gumbi, ki so prav tako prilagodljivi in se lahko nastavijo glede na specifične potrebe vsake aplikacije.

Drugi del naprave je tipkovnica z devetimi dinamičnimi gumbi, vsak s svojim LCD zaslonom, ki prikazujejo različne funkcije glede na uporabljeno aplikacijo. Logitech v sodelovanju s podjetjem Adobe na njih privzeto ponuja bližnjice do ključnih orodij in tako omogoči hitrejši dostop do funkcij, ki jih kreativni profesionalci uporabljajo najpogosteje. Seveda pa so vsi gumbi in nastavitve popolnoma prilagodljivi, kar pomeni, da lahko uporabniki ustvarijo popolnoma personalizirano izkušnjo, ki se prilagodi njihovemu slogu dela.

MX Creative Console je na voljo v dveh različnih barvah in deluje tako z računalniki Mac kot PC-ji z operacijskim sistemom Windows. Prednaročila za 200 USD so že odprta, medtem ko je uradni izid naprave načrtovan za 14. oktober.