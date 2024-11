Objavljeno: 12.11.2024 06:00

LG predstavil najbolj raztegljiv zaslon doslej

LG je razkril svoj najnovejši ultra prilagodljiv zaslon, ki se lahko razširi za 50%, kar predstavlja najvišjo stopnjo raztegljivosti v industriji.

Novi 12-palčni zaslon se lahko raztegne na 18 palcev, hkrati pa ohranja ločljivost 100 PPI in RGB barvni spekter. Pri razvoju je LG nadgradil posebne silikonske materiale in zasnovo ožičenja, kar omogoča, da zaslon prenese več kot 10.000 raztezanj brez izgube kakovosti slike, tudi v ekstremnih okoljih. LG je zasnoval ta zaslon za različne industrijske in potrošniške namene. Možna uporaba vključuje zaslone za oblačila in nosljive naprave ter raztegljive panele za avtomobile in gasilske uniforme, ki prikazujejo podatke v realnem času. Čeprav je ločljivost zaslona nižja od standardov pametnih telefonov, je njegova prilagodljivost obetavna za uporabo v prihodnosti v modni in mobilni industriji.

kN0CMaCDkyU