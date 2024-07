Objavljeno: 5.7.2024 15:00

Lego kocke iz luninega prahu

Lego je skupaj z Evropsko vesoljsko agencijo (ESA) ustvaril kocke iz prahu meteorita, ki so razstavljene v izbranih trgovinah.

Projekt podjetja Lego nima le zabavne plati, ampak tudi prikazuje, kako bi astronavti lahko uporabljali lunin prah za gradnjo struktur na Luni. S tem želijo pri agenciji ESA zmanjšati potrebo po prevozu gradbenih materialov z Zemlje na Luno, kar bi pomenilo prihranek energije in denarja. Luna ima plast kamnin in mineralnih usedlin na svoji površini, imenovano lunin regolit, ki že dolgo velja za material, ki bi ga lahko uporabili za gradnjo prvih kolonij izven Zemlje. Znanstveniki so ustvarili svoj regolit z mletjem starega meteorita in uporabili ta prah za 3D tiskanje Lego kock. Kocke, ki so sicer enake navadnim Lego kockam, so v vesoljsko sivi barvi in bodo razstavljene v več izbranih trgovinah Lego po svetu.

ESA in NASA delata na prvih trajnih človeških postojankah na Luni, ki bi lahko postale resničnost v 2030-ih letih, z načrti, ki segajo od mobilnih domov do napihljivih vasi. Projekt Lego kock iz luninega prahu je pokazal, kako preizkusiti različne oblikovalske in gradbene tehnike z materialom, ki je na voljo v vesolju.