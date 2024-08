Objavljeno: 1.8.2024 05:00

Laserski internet na Mednarodni vesoljski postaji - 900 Mb/s!

NASA je minuli teden pokazala, da je možno z Mednarodne vesoljske postaje (ISS) pretakati video v ločljivosti 4K, za kar se uporabi optična oziroma laserska komunikacija. Gre za prvi primer pretočnih vsebin z ločljivostjo 4K neposredno iz vesolja, kar odpira nove možnosti razvoja v prihodnosti. NASA upa, da bomo v prihodnosti astronavte na misijah Artemis gledali v živo.

Doslej je komunikacija potekala z radijskimi valovi, kar je predstavljalo ozko grlo v prepustnosti komunikacije. Hitrost je sicer vedno svetlobna hitrost, a kapaciteta povezave je prenizka, da bi lahko pretakali video v realnem času. Za novi podvig pa so uporabili – letala.

Na Pilatus PC-12 so namestili terminal za laserske povezave, s katerim so video poslali do terminala v Clevelandu. Ta ga je po prizemnem omrežju posredoval do teleskopov v Novi Mehiki, ki so komunicirali z LCRD na višini 35.400 kilometrov, torej v geosinhroni orbiti. Ta je komuniciral z modulom ILLUMA-T na ISS, ki skrbi za širokopasovno povezljivost. Dosegli so prepustnost 900 Mb/s.

Test je uspel in ILLUMA-T so z vesoljske postaje, kjer šteje vsak gram in kvadratni centimeter, že odstranili. Testi se nadaljujejo na zemeljskem delu, torej s Pilatusom PC-12.

NASA