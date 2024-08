Objavljeno: 18.8.2024 07:00

Kvantno računalništvo napreduje hitreje od pričakovanj

Raziskava družbe QuEra ugotavlja, da 40 % strokovnjakov za kvantno računalništvo pravi, da bo kvantna tehnologija čez pet let presegla klasično. Raziskava temelji na anketi 920 mednarodnih akademikov, znanstvenikov in strokovnjakov s področja kvantnega računalništva.

Več kot polovica (51 %) vprašanih je dejala, da verjame, da kvantna računalniška tehnologija napreduje hitreje od pričakovanega, pri čemer jih 40 % pravi, da bo v naslednjih petih letih postala boljša alternativa klasičnemu računalništvu za določene naloge.

Na vprašanje o tem, kako družbe, ki se ukvarjajo s kvantno tehnologijo, pričakujejo povrnitev naložbe v kvantno računalništvo, so dva najbolj pogosta odgovora reševala prej nerešljive probleme (72 %) in reševala probleme hitreje kot klasični sistemi (68 %).

Tehnološki razvoj v zadnjih letih potekal zelo hitro in strokovnjaki gledajo na dejansko uporabo kvantnega računalništva v praksi z optimizmom, kljub temu, da je danes zelo malo sistemov v dejanski praktični rabi, torej izven raziskovalnih in pilotskih projektov. Optimizem izhaja iz dejstva, da so raziskovalci odpravil glavne ovire za razvoj in uvajanje kvantnega računalništva, kot so razširljivost (33 %), odpravljanje napak in toleranca na napake (31 %) ter zmogljivost strojne opreme (20 %).