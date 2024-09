Objavljeno: 16.9.2024 01:00

Korak naprej in korak vstran: OpenAI o1

OpenAI je izdal naslednjo generacijo svojih velikih jezikovnih modelov, ki se imenuje OpenAI o1. Spočetka sta na voljo dve verziji, in sicer o1-preview in o1-mini, sčasoma pa prispejo še večje inačice. Glavna razlika v primerjavi s predhodnikom GPT-4o je večja kontekstualnost, saj je o1 izurjen tako, da razmišlja holistično in se problemov rešuje s premislekom, če temu smemo tako reči.

Za zdaj uporaba ni brezplačna, temveč potrebujemo naročnino na ChatGPT Plus ali Team. Tudi v tem primeru imamo resne omejitve, saj lahko na teden porabimo le 30 vprašanj za o1-preview in 50 za o1-mini. Razlog je pošastna požrešnost, saj je model resnično računsko zahteven. Če dostop plačamo prek API, bomo za milijon žetonov odšteli 15 dolarjev za vhodne podatke in 60 dolarjev za rezultate, kar je do tri- do štirikrat dražje od GPT-4o.

OpenAI o1 ni povsod boljši od predhodnika. OpenAI celo sam trdi, da je za veliko večino uporabe predhodnik boljša rešitev. Ta hip o1 še ni večmodalen, zato razume le besedila, ne more pa analizirati slik ali videoposnetkov. Prav tako nima dostopa do interneta. Je pa boljši pri nalogah, ki terjajo razmislek, še zlasti sestavljenih iz več medsebojno odvisnih korakov. OpenAI se je pohvalil, da je o1 na izbirnem tekmovanju za ameriško reprezentanco za matematično olimpijado pravilno rešil 83 odstotkov nalog, kar je dobro, ni pa izjemno. GPT-4o jih je rešil le 13 odstotkov, po drugi strani pa bi DeepMindova inteligenca dobila srebrno medaljo na dejanski olimpijadi. Vsak predstavi podatke, ki so mu v prid.

A dejstvo ostaja, da je o1 dober model, ki pa je drag in počasen. OpenAI je obljubil, da bo sčasoma na voljo tudi za uporabnike brezplačne inačice. To bo koristno zlasti, kadar bomo od njega zahtevali analizo podatkov, programiranje in znanstvene premisleke.