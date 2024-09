Objavljeno: 4.9.2024 05:00

Konec neke dobe: po 27 letih ugasnil AnandTech

Po dolgih sedemindvajsetih letih je vrata zaprla ena najbolj znanih spletnih strani za preizkuse strojne opreme in poglobljene novice, ki je vzniknila še v starem svetu. AnandTech je delovala od leta 1997 do konca avgusta 2024 in v tem času zrasla v zaupanja vreden vir informacij. Nato jo je premagal čas.

Davnega leta 1997 je stran ustanovil tedaj 14-letni Anand Lal Shimpi, ki je sprva opisoval matične plošče, nato pa čedalje več različnih komponent. To so bili časi, ko je bilo spletne strani možno postaviti dobesedno v garaži, svet pa je bil lačen dobrih in kvalitetnih informacij. Sčasoma je AnandTech postal središče informacij o računalniških komponentah za PC-je, a tudi druge platforme, denimo ARM.

Shimpi je stran zapustil že leta 2014, v zadnjih letih pa je stran urednikoval dolgoletni pisec in urednik Ryan Smith. Dokler je to počel z Ian Cutressom, je še šlo, predlani pa je stran zapustil še slednji. Začel se je neustavljiv zaton, ki je pripeljal do konca strani.

AnandTech bo za zdaj ostal dosegljiv, le novih vsebin ne bo. Forumi bodo ostali dostopni in odprti. Natančnega razloga za zaprtje Smith ni navedel, dejal pa je, da je danes čedalje teže delati dolge in poglobljene članke. Svet se je spremenil, novinarstvo tudi. Založnika Future PLC sicer ni neposredno okrcal, a verjetno se je tudi ta odločil za konec, ker stran ni bila več profitabilna. S tem je ugasnil eden izmed starih titanov. Iz starega sveta pred pokom balona dot-com leta 1999 ostajajo še Ars Technica, Tom's Hardware, Cnet, pa seveda slovenski Slo-Tech.com in tudi stran, ki jo pravkar berete – monitor.si