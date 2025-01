Objavljeno: 27.1.2025 18:00

Kitajski model umetne inteligence Deepseek je zatresel svet

Cel svet se je začel spraševati, ali je ameriške prevlade na področju umetne inteligence konec. Kitajsko podjetje Deepseek je že decembra predstavilo model umetne inteligence DeepSeek-V3, ki je te dni pristal v enostavni aplikaciji za uporabo.

A investitorjem, Nvidii in celotnemu Zahodu je strah v kosti nagnala trditev Deepseeka, da so model s 671 milijardami parametrov v dveh mesecih natrenirali z zgolj 5,6 milijona dolarjev stroškov. To je več velikostnih razredov manj, kot trošijo zahodna podjetja. Deepseek je še vedno uporabljal Nvdiine grafične čipe, a manjše število in starejše modele H800.

Ali je Deepseek res porabil le 5,6 milijona dolarjev, še ni možno neodvisno potrditi. Številni strokovnjaki dvomijo, da je soliden model moč izuriti tako poceni. Trdijo, da je to možno le, če je Deepseek uporabil obstoječo kodo in znanje.

Deepseek je leta 2023 v kraju Hangzhou ustanovil Liang Wenfeng. Dokler je bil uvoz še dovoljen, je kupil več čipov Nvidia A100, ki jim je sedaj dodal cenejše H800, katerih uvoz ni prepovedan. Rezultat je Deepseek, ki je ob predstavitvi žel toliko zanimanja, da se je spletna stran skorajda zrušila. Omejiti so morali število registracij.

Deepseek razvija modele, ki so odprtokodni, zato jih lahko uporabi, izboljša in se iz njih uči vsakdo. Aplikacija Deepseek pa se od ChatGPT razlikuje tako, da uporabniku poda tudi razmišljanje, preden napiše odgovor. Najnovejši model je primerljivo dober kot konkurenca, čeprav je nastal brez najnovejših ameriških čipov.

Rezultat je predvidljiv. Tehnološki sektor se je močno prestrašil, delnica Nvidie je v enem dnevu padla za 15 odstotkov. Če bo možno umetno inteligenco ustvarjati in poganjati bistveno ceneje, je načeloma to dobro za vse – razen seveda za prodajalce lopat v zlati mrzlici. Celoten ameriški trg je sicer izgubil okrog dva odstotka.