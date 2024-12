Objavljeno: 13.12.2024 20:00

Kitajski futuristični robot lovi kriminalce

Na Kitajskem so v pregonu kriminalcev začeli uporabljati robota, ki spominja na prizore iz znanstvenofantastičnih filmov. RT-G je robot v obliki krogle ali kolesa, ki se kotali po cesti in pomaga policistom.

Robot lahko deluje tako na kopnem kot v vodi, saj plava, prav tako mu ne delajo težav grob teren ali blato. Dosega hitrosti do 35 kilometrov na uro, s čimer je hitrejši od najboljših tekačev. Na njem je cel kup kamer in senzorjev, prepoznava obraze in zaznava sumljivo dogajanje. Uporablja umetno inteligenco za odločanje, kaj je problematično in kaj ne.

Vsebuje tudi neubojna orožja, s katerimi lahko onesposobi osumljence. Med njimi so zvočniki, solzivec, mreža ipd. Robot meri 60 centimetrov v premer in tehta 125 kilogramov. Odporen je na udarce s silo do štirih ton.