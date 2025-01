Kitajska vlaga v veriženje blokov

Kitajska je predstavila ambiciozen načrt za vzpostavitev nacionalne blockchain infrastrukture, ki je del njene strategije upravljanja podatkov. Nacionalna komisija za razvoj in reforme (NDRC) je izdala smernice za gradnjo nacionalne podatkovne infrastrukture, ki predvidevajo celovit pristop k vzpostavitvi enega največjih blockchain omrežij na svetu.

Ta pobuda predstavlja pomemben premik v kitajskem pristopu k blockchain tehnologiji, saj ločuje to tehnologijo od kriptovalut in jo vključuje v razvoj nacionalne infrastrukture. Projekt bo v naslednjih petih letih pritegnil približno 400 milijard juanov (54,5 milijarde dolarjev) letnih naložb.

Smernice določajo tristransko strategijo izvajanja. V začetni fazi, od leta 2024 do 2026, se bo Kitajska osredotočila na pilotne programe v ključnih industrijah in regijah, razvila standardizirane protokole za deljenje podatkov ter vzpostavila enotne standarde za interoperabilnost.

Druga faza, predvidena med letoma 2027 in 2028, bo namenjena širjenju infrastrukture na nacionalni ravni, z vključitvijo več industrij in regij ter nadaljnjim izboljšanjem standardov. Končna faza, načrtovana za leto 2029, predvideva popolno uvedbo nacionalne blockchain infrastrukture, ki bo omogočala učinkovito in varno upravljanje podatkov po celotni državi.

Vključitev blockchain tehnologije v nacionalno infrastrukturo bi lahko prinesla številne prednosti, kot so izboljšana sledljivost podatkov, zmanjšanje stroškov transakcij in povečana transparentnost v poslovnih procesih. Poleg tega bi lahko spodbudila razvoj novih poslovnih modelov in storitev, ki temeljijo na decentraliziranih tehnologijah.

Kljub temu pa se Kitajska sooča z izzivi pri izvajanju tega ambicioznega načrta. Med njimi so potreba po usklajevanju med različnimi regijami in industrijami, zagotavljanje kibernetske varnosti ter izobraževanje in usposabljanje strokovnjakov za delo z blockchain tehnologijo.

Uspeh tega projekta bo odvisen od sposobnosti Kitajske, da učinkovito integrira blockchain tehnologijo v obstoječe sisteme in procese ter zagotovi podporo in sodelovanje vseh deležnikov. Če bo načrt uspešno izveden, bi lahko Kitajska postala vodilna sila na področju blockchain tehnologije in postavila nove standarde za digitalno upravljanje podatkov na globalni ravni.