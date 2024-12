Objavljeno: 26.12.2024 10:00

Kitajska proizvaja polovico svetovnih čipov

Ko govorimo o čipih, pogosto mislimo le na najnovejše, najmanjše in najzmogljivejše čipe, ki poganjajo umetno inteligenco in najnovejše procesorje. Te resda proizvaja le prgišče podjetij – TSMC, Nvidia, Samsung, Intel – a to še zdaleč ni največji trg čipov na svetu. Precej več se proda počasnejših čipov, ki poganjajo vse ostale elektronske naprave. V tem segmentu Kitajska neutrudno koraka proti popolni tržni prevladi.

Starejše tehnologije proizvodnje, denimo 60-nm litografija, veljajo za zrele. Velikih prebojev na tem področju ne bo, a tudi niso potrebni. Ti čipi zadovoljivo poganjajo krmilnike, avtomobilsko elektroniko, senzorje, gospodinjske aparate, bolnišnično opremo in številne druge naprave. Zelo redko se tudi sprašujemo, od kod so ti čipi.

Prav to sta se vprašali Evropska komisija in ameriška administracija aprila. Raziskava in anketi med podjetji, ki te čipe uporabljajo, sta pokazali zaskrbljujoč trend. Večina podjetij se s provenienco čipov ne obremenjuje, podroben pregled pa kaže na Kitajsko. V nekaj letih bi lahko Kitajci proizvajali več kot 60 odstotkov tovrstnih (»legacy«) čipov.

To pa zahodne države navdaja s strahom. Ti čipi so namreč pogosti celo v vojaški opremi in orožju. Zato so ZDA sprožile uradno preiskavo o kitajskih načrtih za prevlado na trgu šibkejših čipov. Preverili bodo kitajsko proizvodnjo polprevodniških substratov, nakup opreme za izdelavo čipov in dejansko proizvodnjo. Ocenili bodo tudi potencialne vplive na trg in nacionalno varnost. Že sedaj menijo, da bo Kitajska do leta 2029 dosegla več kot 50-odstotni tržni delež.

Kaj dosti moči ZDA nimajo, lahko pa seveda sprejemajo ukrepe in sankcije, kot so prepoved izvoz na Kitajsko ipd. To bi posebej prizadelo nizozemski ASML, ki proizvaja stroje za izdelavo čipov. Njegova največja stranka je Kitajska. Možna je tudi uvedba dodatnih carin.

Kitajska se je odzvala v pričakovanem slogu. Preiskavo vidijo kot protekcionistični ukrep, proti katerem se bodo borili za zaščito lastnih gospodarskih interesov.

