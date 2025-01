Objavljeno: 7.1.2025 07:00

Kitajska bo omejila izvoz surovin za izdelavo baterij

Kitajska želi zaostriti že napete odnose z ZDA, saj je napovedala uvedbo omejitev izvoza tehnologij za baterijske komponente in obdelovanje ključnih surovin, kot sta litij in galij. Omejitve bodo začele veljati 1. februarja, dotlej pa so še mogoče spremembe.

Med tehnologijami, za katere bodo uvedli omejitve izvoza, je tudi litij-železov fosfat. Ta se uporablja kot katodni material v litij-železovih baterijah. Tovrstne baterije, ki so priljubljene v električnih vozilih, se proizvajajo skoraj izključno na Kitajskem. V svoja vozila pa jih vgrajujejo tudi Volkswagen, Stellantis, Hyudai, Kia in General Motors. Omejili bodo tudi izvoz litija, galija, germanija in antimona, ki so vsi pomembni v polprevodnikih in baterijah.

V odzivu na ameriške omejitve izvoza bo tudi Kitajska uvedla posredne ukrepe. Prepoved izvoza v ZDA pomeni, da tega ne smejo početi niti posredniki, podobno kot ZDA prepovedujejo izvoz svoje opreme prek ovinkov. ZDA ne dovolijo prodaje naprednih čipov na Kitajsko. Slednja je zato na svoj seznam uvrstila ameriška podjetja, kot so General Dynamics, Boeing Defense, Space & Security, Lockheed Martin in Raytheon Missiles & Defense.