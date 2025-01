Objavljeno: 28.1.2025 19:00

Kitajci ne popuščajo - DeepSeek predstavil generator slik

Kitajsko zagonsko podjetje DeepSeek je po uspehu svojega UI modela R1 predstavilo orodje za generiranje slik z umetno inteligenco Janus Pro.

Model Janus Pro, ki tekmuje z ameriškimi rešitvami, kot sta DALL-E 3 in Stable Diffusion, omogoča ustvarjanje slik na podlagi besedilnih navodil. Po ocenah strokovnjakov Janus Pro presega konkurenco na področju kakovosti in natančnosti generiranih slik. DeepSeek je znan po hitri implementaciji novih tehnologij, pri čemer uporablja manj napredne čipe Nvidia, kar odpira vprašanja o kitajski sposobnosti in konkurenčnosti kljub omejenemu dostopu do vrhunske ameriške tehnologije. Model je trenutno na voljo za prenos na platformi Hugging Face, kjer podjetje obljublja enostavno uporabo, visoko prilagodljivost in učinkovitost. Janus Pro uporablja inovativno avto-regresivno programsko ogrodje, ki ločuje analizo in generiranje slik, ter z njim izboljšuje prilagodljivost in zmogljivost sistema. Podpira velikosti od 1 do 7 milijard parametrov, kar pomembno vpliva na njegovo sposobnost reševanja kompleksnih nalog.