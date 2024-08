Objavljeno: 30.8.2024 05:00

Južno Korejo pretresa epidemija deepfake pornografije mladoletnih učenk

V Južni Koreji se spopadajo z neobičajnim problemom, ki povzroča čedalje večje težave. Na družbenih omrežjih so se začeli množično pojavljati deepfake posnetki s pornografskimi vsebinami, na katerih so resnične osebe. Nekatere so tudi mladoletne.

Situacija se je v zadnjih mesecih bistveno poslabšala, zato je korejski predsednik Yoon Suk Yeol organe pregona pozval k hitrim in temeljitim preiskavam, s katerimi naj preprečijo tovrstna kazniva dejanja. Objavljanje deepfake pornografskih posnetkov drugih oseb je namreč prav to – kaznivo dejanje, pa čeprav so storilci pogosto mladoletni, žrtve pa tudi.

Posnetki se širijo po družbenih omrežjih, kjer nadzor in pregona nista vedno enostavna. Telegram je znan po skoraj nemogoči regulaciji. Južna Koreja pa ima že dolgo zgodovino digitalnih spolnih zločinov. Leta 2019 so na primer aretirali vodjo skupine, ki je izsiljevala ženske v snemanje spolnih posnetkov, zaradi česar so ga kasneje obsodili na 42 let zapora. V Južni Koreji so imeli v preteklosti že težave s podtaknjenimi kamerami v garderobah in toaletah (spycams), spolno nadlegovanje pa je zelo razširjeno.

V prvih sedmih mesecih tega leta so policiji prijavili že 297 primerov deepfake posnetkov, v celotnem lanskem letu pa 180. V sindikatu učiteljev ocenjujejo, da je škandal zajel vsaj 200 šol, med tarčami pa so učenke in učiteljice.

BBC