Objavljeno: 25.6.2024 05:00

Julian Assange je svoboden!

Po dogovoru z ameriškim tožilstvom, da bo priznal širjenje zaupnih dokumentov, je Julian Assange zapustil zapor Belmarsh v Londonu. S tožilstvom se je sporazumel, da bodo terjali največ 61-mesečno kazen, kar ustreza času, ki ga je Assange preživel v zaporu, zato je lahko včeraj zvečer odkorakal na prostost. Assange je že odletel iz Velike Britanije.

Z letom je pripotoval na Tajsko, od tam pa na Severne Marianske otoke, kjer je pred ameriškim sodiščem priznal krivdo. Za to lokacijo so se odločili, ker sodi pod ameriško jurisdikcijo, hkrati pa Assange ni želel stopiti v ZDA. Sodišče je dogovor sprejelo, Assange je krivdo priznal, zato je sedaj svoboden. Z letalom se je že vrnil v rodno Avstralijo.

Avstralski premier Anthony Albanese je potrdil navedbe in dejal, da so se trudili prek vseh kanalov in na koncu dosegli pozitiven razplet za avstralskega državljana. Z Assangeom potuje tudi njegova soproga Stella Assange, ki je bila vodja njegovih odvetnikov.

Assange si je srd ameriške administracije nakopal z objavo tajnih depeš na strani Wikileaks. Dokumenti o vojni v Afganistanu in Iraku so po mnenju ZDA ogrožali nacionalno varnost, Assange pa je trdil, da gre za novinarsko preiskovalno delo, objava pa da je v javnem interesu. Dokumente mu je bila predala vojakinja Chelsea Manning, ki je bil zato obsojena na 35 let zapora, a leta 2017 pomiloščena.