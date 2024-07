Objavljeno: 5.7.2024 05:00

Japonska državna uprava nehala uporabljati diskete

Neverjeten pri tem naslovu je zlasti datum, ki je vsaj deset let prepozen. A Japonska je do letošnjega junija pri poslovanju z državno upravo še vedno uporabljala diskete, čeprav so jih svetovni proizvajalci medtem že zdavnaj nehali izdelovati. Sedaj so Japonci vendarle izpolnili obljubo izpred dveh let.

Pred dvema letoma je japonski minister za digitalizacijo Taro Kono sporočil, da bo država nehala uporabljati diskete. Več kot tisoč postopkov pred več kot tisoč ministrstvi, agencijami, uradi in drugimi javnimi službami je vrsto let terjalo predložitev dokumentov na fizičnih nosilcih: disketah, zgoščenkah in podobno. Kono si je zato kot prednostno nalogo zadal uvesti digitalizacijo tudi na tem področju.

Sony je diskete nehal proizvajati leta 2011. Japonska pa je 28. junija letos nehala uporabljati diskete, za kar so bili potrebni veliki napori. Kono je dejal, da je bilo nasprotovanje tej potezi precejšnje. Prizadeval si je ukiniti tudi telefakse, a to ni uspelo. Velik uspeh je bila že sprememba, da je sedaj možno dokumente vlagati po elektronski poti, dasiravno to ni obvezno.