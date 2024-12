Objavljeno: 31.12.2024 05:00

Izdelovalec letečih taksijev Volocopter za zdaj v prisilno poravnavo

Poldrugi mesec bo resnih opozorilih, da bo Volocopter propadel, če ne bo dobil svežih sredstev, so se črni scenariji udejanjili. Nemško podjetje je po božiču vložilo zahtevek za začetek prisilne poravnave, ker je postalo insolventno.

Volocopter je eden največjih in najbogateje financiranih zagonskih podjetij, ki razvijajo električne leteče taksijev. V desetletju obstoja so zbrali stotine milijonov dolarjev, med vlagatelji pa sta tudi kitajski Geely in nemški Mercedes-Benz.

A razvoj je predrag, povpraševanja pa premalo. Volocopter bi na primer moral voziti ljudi med letošnjimi olimpijskimi igrami v Parizu, a je na koncu izvedel le nekaj demonstracijskih letov. Aprila so bili neuspešni v iskanju 100 milijonov evrov posojila nemške vlade, sedaj pa jim je financiranje odrekel tudi Geely, od katerega so si prizadevali pridobiti dodatnih 95 milijonov evrov. Denarja ni, zato gre Volocopter v prisilno poravnavo.