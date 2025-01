Objavljeno: 31.1.2025 18:00

Italijani prepovedali kitajsko umetno inteligenco

Italijanski organ za varstvo osebnih podatkov (Garante) je prepovedal delovanje kitajskega umetno inteligentnega sistema DeepSeek AI zaradi skrbi glede zasebnosti italijanskih uporabnikov.

Podjetji Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence in Beijing DeepSeek Artificial Intelligence trdita, da ne poslujeta v Italiji in zato ne spadata pod evropske predpise. Kljub temu je Garante začel preiskavo in jima dal 20 dni časa, da pojasnita, katere podatke zbirata, kje jih shranjujeta in ali jih uporabljata za usposabljanje umetne inteligence. Zaradi prepovedi DeepSeek AI ni več na voljo v italijanskih trgovinah z aplikacijami App Store in Google Play. Podoben ukrep je bil leta 2023 sprejet proti storitvi ChatGPT, kar je podjetje OpenAI na koncu stalo 15 milijonov evrov kazni.

Oblasti na Irskem in v Belgiji so tudi že zahtevale dodatne informacije o tem, kako podjetji obdelujeta podatke evropskih državljanov, medtem ko francoski regulator (CNIL) preučuje, kako storitev DeepSeek deluje. Možno je, da se bodo preiskavam pridružile še druge evropske države.