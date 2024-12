IT sektor v letu 2025: Varnost in umetna inteligenca kljub gospodarskim pritiskom vodita naložbe

Področje informacijskih tehnologij se leta 2025 pripravlja na nove izzive in priložnosti, kljub naraščajočim stroškom in pomanjkanju talentov. Po poročilu State of IT 2025 podjetja Spiceworks, večina organizacij načrtuje povečanje proračunov za IT, pri čemer sta varnost in umetna inteligenca (UI) v ospredju prioritet. Kar 64 % podjetij namerava povečati IT proračune, le 4 % pa jih načrtuje zmanjšanje.

Tehnološki proračuni se bodo povečali povprečno za 9 %, kar kaže na odločno usmeritev k digitalni preobrazbi. Vse več podjetij uvaja umetno inteligenco, saj se je njena uporaba v enem letu povečala iz 25 % na 40 %. Generativna UI, kot so ChatGPT in UI asistenti, postaja najhitreje rastoče področje, kjer 54 % organizacij načrtuje povečanje naložb.

Kljub naraščajoči inflaciji, ki skrbi 46 % podjetij, so IT oddelki še vedno osredotočeni na posodobitve infrastrukture in kibernetsko varnost. Inflacija je v 45 % podjetij neposreden razlog za povečevanje proračuna, vendar to povzroča nesoglasja v družbah. Medtem ko 54 % zaposlenih v IT meni, da so proračuni za tehnologijo neustrezni, tako meni le 15 % vodij.

Organizacije v zadnjem času kažejo tudi večjo pripravljenost za menjavo tehnoloških ponudnikov. Skoraj 60 % podjetij je odprtih za zamenjavo trenutnih ponudnikov, kar ustvarja priložnosti za nove igralce na trgu in tveganja za obstoječe ponudnike.

Poleg tehnoloških trendov se poraja še en izziv: nezadovoljstvo med zaposlenimi. Kar 36 % IT strokovnjakov razmišlja o menjavi zaposlitve, pri Gen Z generaciji pa ta številka znaša celo 52 %. Razlogi so predvsem iskanje višjih plač in boljših priložnosti za napredovanje. Vodje, ki želijo ohraniti ključne kadre, bodo morali upoštevati te dejavnike.