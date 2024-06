Objavljeno: 22.6.2024 09:00

Internet Archive prisiljen odstraniti 500.000 e-knjig

Priljubljena storitev Internet Archive je morala nedavno pobrisati 500.000 naslovov knjig, kar so v tožbi zahtevali in uspešno dobili založniki. Na lansko odločitev sodišča so se sicer pritožili, a dokler sodišče ne odloči ali vsaj izda drugačne začasne odredbe, bodo e-knjige ostale nedostopne.

Internet Archive je na svojih straneh ponujal dostop do e-knjig, ki jih je sicer nemogoče ali vsaj zelo težko dobiti. Chris Freeland, direktor sektorja za knjižnične storitve v Internet Archive, je pričal, da izposoja knjig ne vpliva na trg e-knjig oziroma da za to ni dokazov. Dodal je, da upoštevajo vse moderne standarde, ki preprečujejo nepooblaščeno kopiranje in redistribucijo e-knjig, podobno kot to počno tudi založniki. A založniki se s tem ne strinjajo in so s tožbo prepovedali izposojo knjig, ki jih ima Internet Archive v lasti.

Freeland poudarja, da želijo enake pravice, kot jih imajo druge knjižnice. Za knjige, ki jih imajo v lasti, želijo dovoljenje za izposojo. Založniki na to odgovarjajo, da so odredbo terjali, ker je Internet Archive delil knjige po celem svetu, ne da bi pridobil ustrezne licence za tovrstno početje.

Ključno vprašanje pa ostaja, ali za digitalne knjige veljajo ista pravila kot za fizične, kar se tiče izposoje. Odgovor na to vprašanje bo – v ZDA, ker je Internet Archive registriran tam – podalo drugostopenjsko sodišče. Morda pa bo primer romal tudi na vrhovno sodišče, če ga bo to pripravljeno vzeti v obravnavo.

Internet Archive