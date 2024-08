Objavljeno: 15.8.2024 12:00

Intel prodal delež v ARM-ju

Intel je prodal ves svoj delež v podjetju ARM Holdings, je razvidno iz finančnih izkazov za minulo četrtletje. S tem so iztržili okoli 147 milijonov dolarjev, kar je za Intel sorazmerno nizek znesek, saj so v minulem četrtletju ustvarili desetkrat toliko izgube.

Odprodali so še nekaj drugih naložb, ki po mnenju podjetja niso povezane z osnovno dejavnostjo. To je še delež v podjetju ZeroFox, ki se ukvarja z kibernetsko varnostjo, in delež v podjetju Astera Labs, ki pa so ga le zmanjšali.

Kljub temu je Intel v minulem četrtletju ustvaril 120 milijonov dolarjev kapitalskih izgub z naložbami. A to ni glavna težava, saj je podjetje bistveno bolj prizadelo zmanjšanje povpraševanja, tehnološko zaostajanje za konkurenco, defektni čipi Raptor Lake in ohlajanje trga. Intel je še vedno v resnih škripcih.