Objavljeno: 11.10.2024 07:00

Intel predstavil procesorje nove generacije Arrow Lake

V Intelu so pokazali prve primerke nove generacije procesorjev Arrow Lake, ki jih lahko kupimo od 24. oktobra. Gre za procesorje iz serije Core Ultra 200S, ki segajo od najšibkejšega 14-jedrnega Core Ultra 5 245KF za 300 dolarjev do 24-jedrnega Core Ultra 9 285K, ki bo dvakrat dražji. Po Intelovih meritvah so procesorji 15 odstotkov hitrejši od predhodnikov v večnitnem načinu in pet odstotkov hitrejši v enonitnem načinu, oboje pri enakih taktih. Znižali so tudi porabo energije in dodali čip za umetno inteligenco (NPU).

Čip Core Ultra 9 285K je primerljiv z AMD-jevim Ryznom 9 9950X, če igramo igre. To ni tako osupljivo, saj je v tem primeru približno desetino počasnejši od Core i9 14900K. Kaj več bomo seveda povedali, ko bomo procesorje preizkusili.

Novi procesorji tiktakajo od 3,7 do 4,2 GHz, v turbo načinu pa od 5,7 do 5,2 GHz, medtem ko so jedra E nekoliko počasnejša. Njihova deklarirana poraba je do 125 W, pomnilnik pa mora biti generacije DDR5-6400. Sedejo v ležišče LGA 1851, za kar potrebujemo nove plošče z veznim naborom 800.

Zapisano velja za namizne računalnike, medtem ko bomo družini HX in H za zmogljive in varčne prenosnike spoznali v začetku prihodnjega leta. Novi procesorji so torej: