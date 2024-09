Objavljeno: 3.9.2024 07:00

Intel bo predstavil načrt kako preživeti

Še ta mesec bo Intel uradno predstavil načrt za prestrukturiranje, s katerim želijo rešiti podjetje pred res črnimi oblaki, ki so se zgrnili nadenj. Po objavi minulih poslovnih rezultatov je bilo jasno, da je vrag odnesel šalo, saj so ustvarili 1,6 milijarde dolarjev izgube, njihovi izdelki pa so čedalje manj konkurenčni. Ker se AMD in Nvidia oddaljujeta s svetlobo hitrostjo, morajo reagirati odločno in hitro.

Izvršni direktor Pat Gelsinger naj bi predstavil načrt, ki vključuje odprodajo Altere, ki proizvaja programljive čipe, in druge rešitve. Poslovanje livarn že objavljajo ločeno, ni pa izključena niti odprodaja proizvodnega dela TSMC-ju ali drugem kupcu, dasiravno ta korak v načrt še ni vključen. Tudi v praksi livarne in razvoj čipov delujejo ločeno, saj se podatki ne smejo prelivati, zlasti dizajni konkurence, ki uporablja Intelove livarne. Odprodaja je zato smiseln in preprost korak.

Če ne drugega, bo Intel zagotovo zmanjšal investicije v proizvodnjo ali pa jih v celoti ustavil. V prihodnjem letu bodo kapitalsko porabo znižali za 17 odstotkov na 21,5 milijard dolarjev. Pri krčenju jim bodo svetovali v Morgan Stanleyju in Goldman Sachsu, ki so jih najeli za prestrukturiranje.

Še vedno se obetajo velika odpuščanja, ki bodo prizadela 15.000 zaposlenih. Dividend do nadaljnjega ne bodo izplačevali, krčili bodo tudi razvoj. Pomislimo, da je bil leta 2021 Intel trikrat večji od Nvidie, sedaj pa je Nvidia 30-krat večja od Intela!

Reuters