Instagram znižuje kakovost videoposnetkov z nizkim številom ogledov

Vodja Instagrama Adam Mosseri je v nedavnem intervjuju odgovoril na vprašanje, zakaj se na platformi nekateri videoposnetki prikazujejo v nižji kakovosti, čeprav so bili ob prvotni objavi boljše ločljivosti.

Razlog za nižjo kakovost prikazanih videoposnetkov leži v njihovi uspešnosti oziroma številu ogledov, ki jih prejmejo. Mosseri je pojasnil, da Instagram sprva prikazuje videoposnetke v najvišji možni kakovosti, vendar če določen video ne prejme veliko ogledov, aplikacija postopoma zmanjša njegovo kakovost. Če videoposnetek kasneje ponovno postane priljubljen, Instagram kakovost znova zviša. Platforma boljšo obdelavo in shranjevanje v višji kakovosti tako omogoča predvsem ustvarjalcem, katerih videoposnetki dosegajo več ogledov. Njim so na voljo zmogljivejše metode kodiranja in dražja shramba za večje datoteke. Odziv manjših ustvarjalcev na Mosserijeva pojasnila je bil buren, saj menijo, da so z dotično Instagramovo prakso postavljeni v slabši položaj in težje konkurirajo večjim ustvarjalcem s številčnejšim občinstvom.

Mosseri trdi, da Instagram prilagaja kakovost videoposnetkov glede na skupno uspešnost in ne glede na preference posameznih gledalcev. Pristop naj bi bil kot binaren prag, prilagodljiv mehanizem glede na popularnost vsebine. Glede pomislekov manjših ustvarjalcev je Mosseri poudaril, da večina gledalcev raje uživa v zanimivi vsebini, kot pa da bi se posebej obremenjevali z nižjo kakovostjo videa, ki naj bi jih zmotila manj kot ustvarjalce same.