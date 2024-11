Objavljeno: 7.11.2024 05:00

Gorilla Glass morda krši evropsko zakonodajo

Evropska komisija je začela preiskavo podjetja Corning, ki ga poznamo kot proizvajalca trpežnega stekla za mobilne telefone Gorilla Glass. Komisija želi preveriti, ali Corning zlorablja prevladujoč tržni položaj s sklepanjem ekskluzivnih pogodb s proizvajalci telefonov in obdelovalci stekla.

Corningovo alkali-aluminosilikatno steklo je najbolj popularno steklo, ki je odporno na udarce in se ne more razbiti (lahko pa poči). Zato ga uporabljajo številni telefoni, tablice, pametne ure in podobne naprave. Corning je s proizvajalci teh naprav (OEM) sklenil pogodbe, ki vsebujejo problematične elemente. To so določbe o uporabi izključno Corningovega stekla, popusti za zavezo o uporabi samo Corningovih izdelkov in zahteve, da Corning obveščajo o konkurenčnih ponudbah.

Tudi s podjetji, ki obdelujejo Corningovo steklo do končnega izdelka za telefone, so sklepali pogodbe, ki so prepovedovale uporabo konkurenčnih surovin in prepovedovale izpodbijanje Corningovih patentov na sodiščih.

Evropska komisija meni, da so tovrstne klavzule v nasprotju z evropsko zakonodajo, zato bo preiskala podrobnosti. Corning je dejal, da so zavezani spoštovanju zakonov in da bodo tudi v prihodnosti sodelovali z lokalnimi oblastmi pri zagotavljanju skladnosti.

EU