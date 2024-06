Objavljeno: 3.6.2024 05:00

Google pojasnjuje, kaj je šlo narobe z iskanjem umetne inteligence

Mineva teden dni šaljenja na Googlov račun, ker je njihova umetna inteligenca pri iskanju ponujala bizarno napačne odgovore. Proti depresiji je svetovala skok z mostu, na pico bi dala lepilo, kamni pa so dobra hrana. Google se je seveda posul s pepelom in pojasnil, da je šlo za porodne krče. Sedaj vemo več.

Vodja Googla Searcha je v daljši objavi na Googlovem blogu pojasnila, kaj je šlo narobe in česa so se naučili. Pojasnila je, da so uvedli več deset tehničnih popravkov, ki so namenjeni predvsem preprečevanju škodljivih in zavajajočih nasvetov. Pri tem iščejo izgovor tudi v obsegu: z milijardami iskalnih poizvedb vsak dan se bodo napake pač dogajale, pojasnjujejo. Napake so odkrili pri enem iskanju na sedem milijonov, kar se sliši malo, a ob milijardah dnevno je to tisoč ali več neumnosti vsak dan.

Pojasnila je, da za številna vprašanja obstaja tako imenovana informacijska vrzel. Na vprašanje, koliko kamnov naj pojem dnevno, na internetu pametnega odgovora ni, ker je vprašanje silno neumno, odgovor pa samoumeven. Obstajajo pa kakšni satirični zapisi, ki so bili vse, kar je Google našel in – povzel. Stroji so zelo slabi pri prepoznavanju satire in ironije (isto velja tudi za nekatere ljudi).

Google je zagotovil, da bodo še naprej izboljševali iskanje.