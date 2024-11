Objavljeno: 29.11.2024 22:00

Google pohabil iskanje v EU, domnevno zaradi DMA

Google v EU začenja testiranje nekaterih novosti pri izpisu rezultatov iskanja, s čimer želi ustreči zahtevam akta o digitalnih trgih (DMA). Poizkusno bodo odstranili prikaz lokacije hotelov na zemljevidih. Za zdaj je novost omejena na Nemčijo, Belgijo in Estonijo.

Gre za spremembe, ki jih od Googla zahteva DMA v želji po večji vidnosti konkurence. Google ima namreč prevladujoč tržni položaj na področju iskanja, česar pa ne sme zlorabljati, denimo na področju iskanja nastanitev. Google je – to je treba objektivno priznati – v nehvaležnem položaju, saj mora zaradi svoje velikosti in vpliva zelo paziti, hkrati pa dobiva nasprotne zahteve več deležnikov. Interesi strani za primerjavo cen, hotelov, letalskih družb, malih trgovcev so namreč različni, k temu pa moramo dodati še pravne zahteve Evropske komisije.

Google trdi, da so v minulem letu uvedli že precej sprememb, ki bodo pomagale malih trgovcem in drugim ponudnikom. Šlo naj bi za 20 sprememb v iskanju, od sprememb oblikovanja do večje vidnosti strani za primerjavo cen itd. A odstranili so tudi nekaj uporabnih novosti, kot so podatki o letih in interaktivni zemljevidi. Google s tem ni zadovoljen, a trdi, da nima druge izbire, če želi spoštovati DMA.

